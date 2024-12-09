Пенсионерка осталась без квартиры, отдав 6 млн рублей незнакомцу в балаклаве

В Свердловской области мошенники под видом сотрудников ФСБ запугали пожилую женщину и убедили ее продать квартиру. Об этом сообщает URA.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 76-летняя жительница Екатеринбурга. Пенсионерка сообщила, что с ней связались неизвестные. Мошенники, под видом сотрудников ФСБ, запугали пенсионерку, заявив, что она якобы ведет переговоры с Украиной.

Сначала аферисты заставили женщину перевести им накопления в сумме 420 тысяч рублей, а затем убедили ее в необходимости продажи квартиры. В агентстве недвижимости, куда обратилась женщина, заподозрили неладное, но россиянка сообщила, что квартира ей не нужна, потому что есть вторая.

Вырученные от продажи недвижимости 5,5 млн рублей женщина передала курьеру в балаклаве по паролю «лампа». После этого лжесиловики перестали выходить на связь, обманутая россиянка поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию.

Ранее екатеринбурженка сняла 2,2 млн рублей для «подарков на Новый год» и отдала их мошенникам.