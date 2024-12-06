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Россияне назвали квартиру своей мечты

Россияне мечтают о квартире с кухней-гостиной, красивым видом и парком во дворе

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Более трети россиян (38,2%) в выборе квартиры своей мечты проголосовали за двушку площадью более 65 метров, 29,4% — за трехкомнатную квартиру площадью не менее 80 квадратных метров. Лишь 12,7% россиян, даже несмотря на наличие любой суммы, купили бы однокомнатную квартиру.

Это показало исследование ССК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru»

Исследование показало, что не каждый петербуржец купит и большую четырехкомнатную квартиру. Купить такой объект прямо сегодня выразили желание лишь 19,6% опрошенных.

В городах для проживания предпочтение респонденты отдали Краснодарскому краю (28,4%), на втором месте расположились Москва и Московская область (26,5%). Третью строчку заняли Санкт-Петербург и Калининград с 18,6%. За приобретение жилья в любом городе, где присутствует системное градообразующее предприятие с высокими зарплатами, проголосовали 15,7% опрошенных.

Респонденты выделили несколько факторов, широко влияющих на выбор объекта при покупке. Так, в приоритете почти у половины россиян (49%) наличие в квартире большой кухни-гостиной и красивого, эстетичного вида из окна. Зеленая зона для прогулок рядом с домом привлекает 58,8% опрошенных. 31,4% обязательно обратят внимание при покупке на наличие большой территории для парковки автомобилей. 25,5% мечтают о жилье с панорамным остеклением.

Система «Умный дом» и наличие высоких потолков соблазнит 22,5% респондентов. За гардеробную высказались 20,6%, за современную детскую площадку – 16,7%, за наличие нескольких ванных или санузлов — 13,7%. 8,8% волнует организация места для выгула собак.

Выбирая район для проживания, большинство (44,1%) предпочли бы спальный район с высокоразвитой инфраструктурой. Проживать в ЖК на тихой окраине, чтобы быть поближе к природе, хотели бы 32,4%. И лишь 23,5% респондентов мечтают о квартире в центре города.

Большинство опрошенных (62,7%) с удовольствием приобрели бы квартиру в доме из кирпича. 9,8% — в доме-сталинке. В панельном доме не прочь пожить 12,7% россиян, в доме из монолитного бетона — 14,7%.

Также, размышляя о выгодном расположении будущей квартиры, 31,4% мечтают жить в жилом комплексе класса «Комфорт+» и «Бизнес». 25,5% опрошенных отметили важность не расположения ЖК, как такового, а его строительство по принципам КРТ.

86,3% — за проживание в экологически чистом месте, 79,4% — за отсутствие сильного шума в районе.

65,7% хотели бы приобрести квартиру сразу с отделкой. 12,7% не против, чтобы при заселении квартира была уже меблирована от застройщика.

58,8% проголосовали за покупку квартиры на низких этажах — со второго по шестой.

Ранее выяснилось, что россияне собираются тратить средства с депозитов на недвижимость.

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