Россияне хотят зарабатывать в 2025 году шестизначную сумму

Абсолютное большинство россиян хотели бы получать в следующем году шестизначный доход, причем свыше половины — не менее 200 тыс. руб., выяснила Группа Ренессанс Страхование в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самые высокие запросы демонстрируют москвичи, мужчины и миллениалы. Но на сегодняшний день доход большинства не дотягивает до желаемых сумм. На улучшение финансового благополучия респондентов в 2025 году могло бы повлиять повышение зарплаты и избавление от кредитов.

Три четверти респондентов (77%) в 2025 году хотели бы получать шестизначный доход, причем свыше половины — не менее 200 тыс. руб. В частности, 20% хотели бы получать 100-200 тыс. руб., 27% — 200-300 тыс. руб., 16% — 300-400 тыс. руб., 7% — 400-500 тыс. руб. и столько же — от 500 тыс. руб.

Самые высокие финансовые запросы оказались у жителей Москвы (не менее 200 тыс. руб. хотели бы получать 63% опрошенных), Санкт-Петербурга (58%), Татарстана (56%), Новосибирской области (53%) и Краснодарского края (53%). Самые скромные — у жителей Омской области (34%), Башкирии (32%) и Воронежской области (31%).

Финансовые ожидания мужчин оказались заметно выше, чем женщин (доход не ниже 200 тыс. руб. в месяц хотели бы получать 59% мужчин и 47% женщин). В возрастном разрезе самые высокие запросы наблюдались у миллениалов (от 35 до 44 лет) и поколения Х (от 45 до 54 лет) — 58 и 54% соответственно.

В то же время на текущий момент доход абсолютного большинства респондентов не дотягивает до желаемого. В частности, каждому пятому опрошенному (19%) для достижения желаемой суммы необходимо увеличить доход примерно в полтора раза, каждому четвертому (26%) — в полтора-два раза, 20% опрошенных — в 2-2,5 раза, 17% — в 2,5-3 раза, а 6% — более чем втрое.

На улучшение финансового благополучия респондентов в 2025 году могло бы повлиять повышение зарплаты (так ответили 45%), закрытие всех долгов (23%), создание источников пассивного дохода (22%), наличие подработки (16%), смена работы (15%) и повышение навыков финансового планирования (10%).

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