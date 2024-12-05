Россиян предупредили о неожиданных продуктах с высоким содержанием сахара

Не секрет, что избыток сахара в рационе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако важно знать, что он содержится не только в сладких, но и других продуктах, которые многие люди не учит ывают. О продуктах с высоким содержанием сахара «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Так, по ее словам, значительное количество сахара присутствует в макаронах и крупах.

«В 100 г макарон или круп содержится от 20 до 25 г сахара. Например, в порции риса (около 200 г) будет 60 г углеводов. Таким образом, эти продукты являются высококалорийными, поэтому их потребление нужно контролировать, особенно людям, стремящимся похудеть», — пояснила Устинова.

Кроме того, как рассказала врач, высоким содержанием сахара отличаются соки, особенно фруктовые и с мякотью. На 100 мл таких напитков может приходиться до 15 г углеводов. Поэтому соки, особенно пакетированные, не рекомендуется употреблять тем, кто борется с лишним весом. Пакетированные соки, как правило, не содержат натурального витамина С, только если синтетического происхождения.

«С осторожностью стоит употреблять мед, несмотря на то, что он считается полезным продуктом. Ведь в 100 граммах меда содержится почти 100 г сахара. Поэтому любителям меда стоит быть аккуратнее с этим продуктом», — добавила диетолог.

Также к продуктам, которые богаты сахаром, относятся зефир, пастила, мармелад и маршмеллоу, а среди сухофруктов — изюм, финики, инжир и курага. И, конечно, леденцы, карамельки и другие сладости — в 100 г таких продуктов содержится до 95 г сахара.

«Даже одна карамелька весом около 10 г вносит существенный вклад в дневное потребление сахара», — отметила диетолог.

«При похудении суточная норма углеводов составляет около 100 г, и эту норму очень легко превысить, если потреблять продукты с высоким содержанием сахара. Поэтому важно следить за своим рационом и избегать злоупотребления ими», - резюмировала специалист.

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