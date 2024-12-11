Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять зарядку телефона в розетке

Многие привыкли оставлять зарядные устройства в розетке даже после того, как зарядка телефона завершена. Это кажется безобидной привычкой, но она может иметь негативные последствия, рассказал «Газете.Ru» техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Когда зарядное устройство остается в розетке без нагрузки, компоненты продолжают работать, что ускоряет износ. Если адаптер постоянно находится под напряжением, это может привести к выходу устройства из строя. Особенно если оно не предназначено для долгосрочного подключения», — объяснил он.

Помимо этого, даже если к зарядному устройству не подключен телефон, оно продолжает потреблять электроэнергию. Как правило, в адаптере установлен трансформатор, который понижает стандартное напряжение 220 В до 5 В. Данная функция остается активной, даже если гаджет не заряжается. Такое энергопотребление составляет примерно 3 кВт·ч в год. Подобные расходы на одно зарядное устройство невелики, но в масштабах всей электроники в доме это приводит к увеличенным затратам.

«Некоторые пользователи также забывают, что оставленное в розетке зарядное устройство представляет собой открытый источник электричества. Это крайне важно помнить, если дома есть маленькие дети или животные. Они могут случайно взаимодействовать с устройством, что чревато травмами. Детей можно обезопасить, если установить заглушку на розетку. Но с подключенным адаптером это нельзя сделать. Кроме того, ребенок или питомец могут прокусить кабель зарядного устройства, что также представляет определенную угрозу для здоровья», — отметил специалист.

Кроме того, зарядные устройства, оставленные в розетке, представляют опасность перегрева и возгорания. Это актуально для несертифицированных или низкокачественных зарядных устройств, которые не обладают необходимыми системами защиты. В случае неисправности электропроводки или скачков напряжения подобные устройства могут стать источником пожара. Также возникает риск перегрузки сети. Это может произойти из-за нескольких адаптеров в сетевом фильтре, который, например, подсоединен к тройнику.

«Производство электроэнергии сопряжено с выбросами углекислого газа и других загрязняющих веществ. Даже минимальное энергопотребление зарядного устройства без нагрузки вносит вклад в увеличение углеродного следа. Отказ от такой привычки — небольшой, но важный шаг, который снижает негативное воздействие на окружающую среду», — подчеркнул он.

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