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В Ярославле целый район остался без света

Часть Ярославля осталась без света из-за аварии

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Depositphotos

Часть Ярославля осталась без света из-за аварии на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Во тьму погрузился Заволжский район города. Сотни местных жителей жгут свечи и сидят дома без света. Электричество обещают возвращать постепенно, по мере устранения неполадок. Все полностью пообещали исправить к 4 утра 11 декабря. Так, в домах в Школьном проезде и на улице Папанина уже частично появился свет», — сообщает канал.

Издание уточняет, что накануне электричество в Ярославле кратковременно уже пропадало в центре города, в районе проспекта Толбухина и улицы Володарского в Кировском районе.

До этого жители Тверской области пожаловались, что восьмой день живут без света и греются от печей и генераторов.

21 ноября около 20 населенных пунктов Тверской области после обильных снегопадов остались без электроснабжения. Дороги в некоторых поселках завалило снегом и деревьями, поэтому туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

Ранее оставшиеся без света жители Тверской области рассказали, что им приходится закапывать продукты в снег.

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