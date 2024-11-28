«Нервы сдают»: оставшиеся без света жители Тверской области пожаловались на бездействие властей

Житель деревни Ладозино Тверской области Андрей рассказал «Газете.Ru», что из-за отсутствия электричества его семья уже восьмой день мерзнет и не может «ни помыться, ни в туалет сходить». По его словам, местные и региональные власти не помогают, поэтому людям остается надеяться только на свои силы.

«У нас электричество пропало в прошлый четверг. Сразу обратились в Россети, но они постоянно переносят сроки. Электриков в деревне не было вообще. Ближайший нормальный магазин в городе Старица. Воды нет, никто ничего не подвозил. Обращались и в МЧС, и к главе района, и в местную прокуратуру, все говорят: ждите, работаем. Прокуратура ответила на обращение в телефонном разговоре, что глава района отчитался, что свет у нас есть. По информации главы Новоямского сельского поселения, восстановили только одну фазу, у нас в деревне и есть одна фаза. Почему дальше колхоза не пустили, не говорят. Он, видимо, важнее, чем наша маленькая деревня – два жилых дома. Живется тяжело, нервы сдают, ни помыться, ни в туалет сходить. Запасы еды все стухли, приходится каждый день ездить в город за водой и едой для себя и животных. В доме есть старая дырявая печка, топимся дровами, под утро температура в доме около 5 градусов тепла. Газа в деревне нет, обогрев только электричеством», — пояснил Андрей.

На отсутствие какой-либо помощи властей пожаловалась «Газете.Ru» и жительница деревни Троица Калининского района Ирина.

«Ничего не подвозили, не помогали. Сотрудников Россетей не видели. Никаких выездных приемных, анонсированных Руденей, для граждан, остающихся без света длительное время, тоже не видели. В «Тверьэнерго» не дозвониться, в приемную президента и прокуратуру также: трубки не берут. Справляемся своими силами, — печки и генератор в помощь. В деревне одни пенсионеры без транспорта, люди просто выживают. Холодильники текут, продукты и запасы портятся. У кого есть генераторы, их заправляют. Если периодически включать, минимум 30 литров в сутки уходит, это около 1800 рублей», — рассказала Ирина.

Екатерина из деревни Ульяново Зубцовского района также вынуждена восьмой день обогревать свой дом дровами и генератором. Говорит, ее семья уже разорилась на бензине.

«Ничего не изменилось за неделю, и никто не дает никакой информации. У нас в доме инвалид, генератор сломался. Полдеревни дали свет, а на нашей улице Молодежной и во многих соседних деревнях нет ни света, ни воды. Просьба осветить ситуацию. Люди уже 8 дней без света! Россети уже не берут трубку, только робот отвечает, никто ничего не объясняет. У нас есть печка, она только на 1,5 комнаты. В комнате с печкой воздух еще прогревается до 20 градусов, а в кухне, туалете и еще в двух комнатах 14–16 градусов. Хорошо хоть воду можем из колодца взять. Заказали новый генератор. Уже разорились на бензине. Губернатор Руденя не объявил ЧС и не привлек дополнительные силы из других областей на помощь. Все столбы уже давно стоят под 45 градусов. Россети ничего не делают. У нас постоянно отключается свет при малейшем дуновении ветра», — отметила Екатерина.

21 ноября около 20 населенных пунктов Тверской области после обильных снегопадов остались без электроснабжения. Дороги в некоторых поселках завалило снегом и деревьями, поэтому туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

27 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что за прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у 15 тыс. жителей Верхневолжья. Всего за время восстановительных работ подключено свыше 44 тыс. адресов. По его словам, работы еще продолжаются в Калининском, Старицком, Максатихинском, Удомельском, Рамешковском, Лихославльском, Зубцовском и Старицком округах.

Ранее оставшиеся без света жители Тверской области рассказали, что им приходится закапывать продукты в снег.