«Пять дней без света, отопления и связи»: жители Тверской области — о коммунальной катастрофе

Жители нескольких деревень в Тверской области больше пяти дней оставались без света, воды и тепла, а продукты закапывали в снег. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница деревни Курково Марина. По ее словам, местные власти пытаются умолчать о масштабах проблемы.

«Региональное ТВ молчит, никто даже не знает, какая проблема в Тверской области. Пять с половиной дней мы были без света, а также отопления, воды, сотовой связи. Вчера в 3.00 утра в нашем поселке дали свет. Но жители многих деревень все еще остаются без электричества. Первое отключение было ночью 21 ноября примерно с 4.00 утра до 12 дня. В 20.00 этого же дня электричество снова пропало. Люди оставляли заявки в приложении Россетей или через горячую линию. Там давали примерную дату восстановления: + 12 часов с момента подачи заявки. Как только подходило обещанное время, подключение переносили. Сначала на 12 часов, в следующие дни перенос уже был на сутки. Воды не было, потому что в частных домах скважины, а насосы не работают без электричества. То же самое с отоплением — газовый котел не работает без электричества», — сказала Марина.

По ее словам, за все пять дней коллапса в деревню не подвозили ни воду, ни генераторы. Люди вынуждены были жить в этих условиях или уезжать на время к родственникам.

«Кто-то подключал генератор. В сутки на топливо для него у людей уходило примерно 5 тыс. рублей. Кто-то уезжал в город к родственникам. Наша семья (я, муж, две дочки 12 лет и 2 собаки) все эти дни жила у моей мамы в однокомнатной квартире. На ночь с мужем мы уезжали ночевать домой в деревню. Дом у нас кирпичный, в последний день без отопления температура в комнатах была +14. В деревню ничего не подвозили: ни воду, ни генераторы. У нас в холодильнике испортилась еда, а что было в морозилке, я закопала в снег. Кто-то писал, что в их деревне магазин закрылся, без света не работает, продукты негде купить. В соседнем поселке больница и магазин работали, и то только потому, что у них есть свой генератор. Россети писали, что в связи тяжелыми погодными условиями произошли множественные обрывы ЛЭП. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но их немного. Насколько я знаю, главы муниципалитетов обращались куда-то выше, но на все один ответ — работы ведутся, больше бригад нет», — пояснила Марина.

О том, что в Тверской области 20 населенных пунктов остались без электроснабжения, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. По данным канала, электричество отключили 20 и 21 ноября. С 25 ноября жители не могут воспользоваться мобильной связью, им доступны только экстренные вызовы.

В результате обильных снегопадов дороги в некоторых населенных пунктах завалило снегом и деревьями. Туда перестали приезжать автолавки.

В администрации Тверской области заявили, что специалисты не могут расчистить дороги, так как у них «нет машин», отметили авторы материала.

27 ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что за прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у более чем 15 тыс. жителей Верхневолжья. Всего за время восстановительных работ подключено свыше 44 тыс. адресов. По его словам, работы еще продолжаются в Калининском, Старицком, Максатихинском, Удомельском, Рамешковском, Лихославльском, Зубцовском и Старицком округах.

Ранее снежный циклон принес в Благовещенск рекордные почти за 100 лет осадки.