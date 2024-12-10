Путин поддержал идею создания Цифрового кодекса

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею создания Цифрового кодекса. Об этом рассказала гендиректор АНО «Белый Интернет», член СПЧ Элина Сидоренко.

По ее словам, это говорит о том, что выработка единых стандартов цифровых отношений и системность в подходе к цифровым правам стали основой развития современной защиты прав человека в России.

«Эта тема, начиная с 2021 года, вынесена на широкое рассмотрение и обсуждение правоведами, юристами и экспертами Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ) в рамках проекта агентства «Цифровое право». В этом же проекте работает и АНО «Белый Интернет», — приводит ее слова РАПСИ.

Сидоренко подчеркнула, что стороны активно выступают за развитие цифровизации, укрепление цифровых отношений, развитие цифрового права, которые в перспективе должны как раз повлечь создание Цифрового кодекса.

«Президент сегодня подчеркнул, что Россия ориентирована на цифровой прорыв, и поэтому принципиально важно надлежащим образом оформлять цифровые отношения и приводить к их единообразию», — добавила она.

Также Сидоренко уточнила, что в ходе заседания Путин затронул вопросы борьбы с цифровым мошенничеством и сформулировал конструктивные предложения, направленные на развитие действующего законодательства в этой сфере. Член СПЧ считает, что основной задачей в этой работе является выработка системных решений, типовых знаменателей для последующей координации судебной практики, приведения практики к единообразию, а положений закона — к ясности и исполнимости.

«В рамках своей работы СПЧ отвечает на официальные запросы Конституционного суда РФ, подчеркивая абсолютную приверженность защите прав человека в цифровой сфере и выработку соответствующих рекомендаций», — сказала она.

По мнению Сидоренко, не нужно ориентироваться только на импортозамещение в вопросах цифровых решений. Она считает так же необходимым говорить честно и откровенно о цифровых правах человека в современную эпоху.