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Студент колледжа попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге

В Подмосковье электричка сбила первокурсника, переходившего пути в наушниках

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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье первокурсник попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел ранним утром 10 декабря на платформе Алабино, электричка из Наро-Фоминска сбила 15-летнего юношу, который шел по деревянному настилу, чтобы попасть на свою платформу. Молодой человек не услышал гудков приближающегося поезда, так как был в наушниках.

Известно, что днем ранее потерпевший, учившийся на слесаря в Наро-Фоминском колледже, прослушал лекцию о повышенной опасности на объектах железной дороги. Подросток получил несовместимые с жизнью травмы, его не спасли. Однако, по всей видимости, он не придал значения предостережениям педагогов, так как каждый день ходил одним и тем же маршрутом.

Ранее в Москве поезд сбил двух ехавших на работу стюардесс.

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