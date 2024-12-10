Студент колледжа попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге

В Подмосковье первокурсник попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге, сообщает mk.ru.

Несчастный случай произошел ранним утром 10 декабря на платформе Алабино, электричка из Наро-Фоминска сбила 15-летнего юношу, который шел по деревянному настилу, чтобы попасть на свою платформу. Молодой человек не услышал гудков приближающегося поезда, так как был в наушниках.

Известно, что днем ранее потерпевший, учившийся на слесаря в Наро-Фоминском колледже, прослушал лекцию о повышенной опасности на объектах железной дороги. Подросток получил несовместимые с жизнью травмы, его не спасли. Однако, по всей видимости, он не придал значения предостережениям педагогов, так как каждый день ходил одним и тем же маршрутом.

Ранее в Москве поезд сбил двух ехавших на работу стюардесс.