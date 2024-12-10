В Москве поезд сбил двух ехавших на работу стюардесс

В Москве стюардессы получили серьезные травмы во время прогулки по путям. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел на станции Нагатинская. Изначально, по данным источника, девушки 19 и 20 лет планировали из клуба поехать в аэропорт, но по неизвестной причине решили пройтись по путям.

В результате россиянок сбил поезд. Спасти их не удалось.

Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», девушки шли возле железнодорожных путей, чтобы без билета попасть на станцию. Там они увидели поезд и хотели залезть на платформу, но не успели сделать это.

Правоохранители не исключают, что в момент аварии пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В Западном МСУТ СКР организовали проверку.

Известно, что россиянки недавно переехали в столицу из Калининграда и устроились на работу в авиакомпанию. В день инцидента они ехали на работу в аэропорт.

Ранее во Владивостоке юноша шел домой вдоль железнодорожных путей и попал под поезд.