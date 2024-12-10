Суд арестовал бизнес и имущество владельца магазина «Плеер.ру»

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество владельца крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные суда.

Суд арестовал денежные средства Конышева в размере 9,7 млрд рублей. Решение суда последовало после обращения из налоговой службы.

Конышеву запретили производить любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 стоимостью 9,5 млн рублей. Иск от ФНС был подан на сумму в 9,8 млрд рублей.

В конце сентября 2024 года «Плеер.ру» сообщил на своем сайте и в социальных сетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам».

Кроме того, с начала октября партнеры и контрагенты компании начали подавать в суд иски о взыскании задолженности по договорам. По информации Shopper's, было подано более 30 таких исков, а общая сумма требований составляет почти 330 млн руб.

Ранее экс-миллиардеру Хотину предъявили многомиллиардный иск за неуплату налогов.