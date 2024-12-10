Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал бизнес и имущество владельца магазина «Плеер.ру»

Суд Москвы арестовал активы владельца интернет-магазина электроники «Плеер.ру»

close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество владельца крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» Алексея Конышева. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные суда.

Суд арестовал денежные средства Конышева в размере 9,7 млрд рублей. Решение суда последовало после обращения из налоговой службы.

Конышеву запретили производить любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 стоимостью 9,5 млн рублей. Иск от ФНС был подан на сумму в 9,8 млрд рублей.

В конце сентября 2024 года «Плеер.ру» сообщил на своем сайте и в социальных сетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам».

Кроме того, с начала октября партнеры и контрагенты компании начали подавать в суд иски о взыскании задолженности по договорам. По информации Shopper's, было подано более 30 таких исков, а общая сумма требований составляет почти 330 млн руб.

Ранее экс-миллиардеру Хотину предъявили многомиллиардный иск за неуплату налогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами