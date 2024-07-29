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Хотину предъявили многомиллиардный иск за неуплату налогов

ФНС подала иск о взыскании 208 млрд руб. с владельца «Русь-Ойла» Алексея Хотина

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы о взыскании с бизнесмена Алексея Хотина, бенефициара группы компаний «Русь-Ойл», 208 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, ФНС утверждает, что эта сумма образовалась из неуплаченных налогов и пеней юридических лиц, входящих в группу «Русь-Ойл», за период с 2022 по 2024 год. Ведомство отмечает, что Хотин «продолжал противоправную деятельность по неуплате налогов» после подачи иска Генпрокуратурой в мае 2023 года.

ФНС в своем иске подчеркивает, что от нарушителя «ожидается прекращение противоправных деяний и принятие мер по возмещению ущерба». Ведомство предлагает привлечь к иску Генпрокуратуру и Росимущество в качестве третьей стороны.

Защита Хотина считает информацию в иске «не соответствующей действительности», а требования ФНС «не основанными на нормах права». Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы бизнесмена, заявил изданию, что общая сумма претензий обвинения на сегодняшний день превышает 400 млрд руб. «якобы неуплаченных налогов» с 2015 по 2024 год.

В прошлом году Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192 млрд руб. в пользу государства за неуплату налога на добычу полезных ископаемых. Суд также постановил обратить в доход государства 100% акций и долей в структурах «Русь-Ойла».

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