Открытый в 2001 году магазин музыкальной электроники прекратил свою работу

Интернет-магазин «Плеер.ру» прекратил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

«По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» — говорится в сообщении.

По данным издания Shopper's, единственная точка магазина на станции метро «Автозаводская» в Москве также закрыта.

Магазин был создан в 2001 году. «Плеер.ру» продавал и обменивал музыкальную электронику. В 2018 году ФСБ провела обыски и приостановила работу магазина на несколько дней. В 2019 работа «Плеер.ру» была приостановлена судом на 30 дней из-за неуплаты налогов.

В феврале российские магазины LG, Bosch и Sony распродавали остатки перед уходом с российского рынка. При этом раз в три года компания меняла юрлицо, указанное на сайте.

Ранее стало известно, какая техника подорожала в магазинах.