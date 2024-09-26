Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открытый в 2001 году магазин музыкальной электроники прекратил свою работу

Интернет-магазин по продаже электроники «Плеер.ру» прекратил работу

close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Интернет-магазин «Плеер.ру» прекратил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба магазина.

«По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» — говорится в сообщении.

По данным издания Shopper's, единственная точка магазина на станции метро «Автозаводская» в Москве также закрыта.

Магазин был создан в 2001 году. «Плеер.ру» продавал и обменивал музыкальную электронику. В 2018 году ФСБ провела обыски и приостановила работу магазина на несколько дней. В 2019 работа «Плеер.ру» была приостановлена судом на 30 дней из-за неуплаты налогов.

В феврале российские магазины LG, Bosch и Sony распродавали остатки перед уходом с российского рынка. При этом раз в три года компания меняла юрлицо, указанное на сайте.

Ранее стало известно, какая техника подорожала в магазинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами