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В США два брата спасли провалившегося под лед оленя

UPI: два брата в США спасли оленя, который провалился под лед

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В США два брата спасли оленя, который провалился под лед и начал тонуть, пишет UPI.

Джефф и Грег Липпл, два брата из Мичигана, стали местными героями после того, как спасли оленя, провалившегося под лед. Один брат использовал каяк, чтобы подвести животное к месту, где второй смог обвязать его веревкой и благополучно вытащить из воды.

Однако после успешного спасения олень снова провалился под лед. Братьям удалось поймать его еще раз, и на этот раз животное добралось до берега, где было в безопасности. Позже в соцсетях Джефф призвал граждан остерегаться выхода на тонкий и опасный лед.

Мужчина отметил, что, прежде чем спасать оленя, они с братом тщательно проверяли толщину льда и были оснащены необходимым ледовым снаряжением, включая ледорубы, лестницу и веревку. Также они привлекли помощь с берега, что значительно увеличило шансы на успех.

«Всегда имейте план действий на случай чрезвычайной ситуации и никогда не выходите в одиночку, не сообщив кому-либо о своих намерениях», — подытожил он.

Ранее в США 14 оленей сбежали из частного зоопарка.

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