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В США 14 оленей сбежали из частного зоопарка

UPI: владелец частного зоопарка в США рассказал о побеге 14 оленей

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В США 14 оленей сбежали из частного зоопарка, пишет UPI. Владелец животных считает, что кто-то выпустил их специально.

Джо Гарверчик, владелец зоопарка, сообщил, что олени оказались на свободе через отверстие в заборе, которое, по его мнению, было нарочно проделано человеком.

«Не знаю, кто это сделал, но это довольно печально», — рассказал мужчина.

В данный момент офис шерифа округа расследует данный инцидент, чтобы выяснить, действительно ли олени были выпущены преднамеренно. При этом один из оленей вернулся в зоопарк во вторник днем, а еще пять вернулись ночью.

«Не хотелось бы, чтобы олень выбежал на дорогу и кто-то пострадал, например, ребенок или пожилой человек», — добавил Джо.

Местные зоозащитники рассказали, что у зоопарка мужчины плохая репутация из-за якобы жестокого обращения с животными, поэтому волонтеры надеются, что оленей поймают и перевезут в более подходящее для них место.

Ранее мужчина попал в больницу после того, как на него напал олень.

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