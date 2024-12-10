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Суд взыскал повторную компенсацию с петербургской школы, где учителя обзывали детей

В Петербурге школа выплатит повторную компенсацию за педагога, обзывавшего детей

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге школа, в которой обзывали детей, выплатит повторную компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ответчиком по иску, поданному в защиту несовершеннолетних, стала школа №4 Василеостровского района. Как отмечается в публикации, это уже второй иск к образовательному учреждению, рассмотренный судом. Третьей стороной вновь выступила учительница Татьяна Жихарева, за сказанное ею школа выплатит истцу 70 тыс. рублей.

Летом сообщалось, что Василеостровский районный суд встал на сторону ученика школы и его матери, так как гособвинителю удалось доказать, что в 2013 году, когда мальчик учился в первом классе, учителя школы Жихарева и Бунина употребляли в разговоре с ним ненормативную лексику, что подтвердилось аудиозаписью.

Женщины согласились с тем, что голоса на записи принадлежат им, но при каких обстоятельствах были произнесены оскорбительные фразы, пояснить не смогли. Тогда суд взыскал со школы 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в отношении Жихаревой возбудили уголовное дело о побоях.

Ранее учительница избила школьника, который обвинил ее в плохой успеваемости всего класса.

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