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Суд отправил в СИЗО высокопоставленного полицейского

Суд арестовал одного из руководителей МВД по Самарской области Евгения Мадова

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Суд арестовал заместителя начальника оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова. Об этом сообщает информационный портал »Волганьюс.рф».

«По версии следствия, с 2021 по 2022 г. двое из подозреваемых, будучи бенефициарами коммерческих организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, передали <...> Евгению Мадову взятку в виде земельного участка и находящегося на нем жилого дома. Имущество расположено на Гавриловой Поляне в Волжском районе», — сообщили в издании.

Стоимость взятки в виде жилого дома следователи оценили в 3,7 млн рублей.

До этого российского полицейского обвинили в посредничестве при получении взятки.

Предприниматель обратился к начальнику отдела полиции с просьбой помочь, полицейский потребовал от него 1,5 млн руб. Утверждается, что после получения первой части денег сотрудника полиции задержали оперативники регионального Управления ФСБ.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области продлили арест по делу о взятке.

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