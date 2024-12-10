Более 2 тыс. семей участников СВО посетили музей «Поезд Победы»

За 230 дней работы первый в мире иммерсивный передвижной музейный состав «Поезд Победы» посетил 107 городов России и Белоруссии, сообщили организаторы.

Уникальную экспозицию о Великой Отечественной войне смогли увидеть более 207 тыс. человек, среди них – более 2 тыс. семей бойцов специальной военной операции.

За время работы «Поезд Победы» несколько раз проехал всю страну от Крыма до Владивостока, работал на побережье Черного моря и Тихого океана, пересек Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, открывал свои двери в самом северном городе Лабытнанги, где кончаются северные железные дороги, и самом южном городе России – Дербенте.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова рассказала, что интерес к просветительскому проекту очень высокий.

«Его посещают школьники, студенты, воспитанники патриотических организаций. Они хотят знать правду о событиях Великой Отечественной войны. И наша задача – предоставить им такую возможность», – заявила она.

«Поезд Победы» прибыл в Белоруссию в год 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялось торжественное открытие работы уникального иммерсивного музея в Брестской крепости.

В настоящее время «Поезд Победы» проходит плановое техобслуживание, чтобы в 2025 году посетить еще больше городов.

Всего за пять лет работы музея его посетили более 1,1 млн человек. «Поезд Победы» совершил 401 остановку на своем пути в 204 тыс. километров.