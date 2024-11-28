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В российском регионе ограничили продажу алкоголя двумя часами в день

В Вологодской области ограничили продажу алкоголя двумя часами в день

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Вологодской области депутаты Законодательного собрания области приняли закон об ограничении времени, в которое можно продавать в регионе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

«За» высказались 25 депутатов, «против» — двое, один воздержался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно принятым поправкам, теперь на территории региона с понедельника по пятницу спиртные напитки можно будет приобрести только с 12 до 14 часов дня. На выходные и некоторые праздники (например, новогодние, а также День Защитника Отечества, Международный женский день, День Победы) новые правила распространяться не будут, в эти дни алкогольная продукция будет доступна с 8 утра до 23 вечера.

Председатель Заксобрания региона Сергей Жестянников, ранее комментируя инициативу губернатора Георгия Филимонова, отмечал, что это «громкий сигнал для всех, кто употребляет спиртное, с призывом изменить свою жизнь, заняться здоровьем, потратить освободившиеся средства на саморазвитие».

Ранее в Ачинске тысячному клиенту вытрезвителя подарили бутылку кефира.

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