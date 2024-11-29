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В ГД внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

В ГД внесли законопроект о продаже алкоголя только в специализированных местах

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект о возможности продавать алкоголь исключительно в отдельных специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ предлагает установить, что в городских населенных пунктах продажа алкогольной продукции может осуществляться исключительно в специально отведенных для этого местах в стационарных торговых объектах. При этом такие зоны должны располагаться отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. Доступ в такие специализированные места будет запрещен для лиц, не достигших 18 лет.

В проекте отмечается, что сейчас продажа алкоголя разрешена почти в любых торговых точках, где продают еду. В действительности алкогольные напитки можно найти почти в каждом продуктовом магазине, и обойти их просто невозможно.

28 ноября стало известно, что депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон об ограничении времени, в которое можно продавать в регионе алкоголь. Согласно поправкам, теперь на территории региона с понедельника по пятницу спиртные напитки можно будет приобрести только с 12 до 14 часов дня.

Ранее продажи алкоголя в России обновили исторический максимум.

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