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В Новосибирске водитель автобуса повздорил с пожилой пассажиркой и толкнул ее в снег

В Новосибирске уволили водителя автобуса, толкнувшего пассажирку в снег

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Новосибирске между водителем автобуса и пассажиркой произошел конфликт. Мужчина толкнул ее в грудь, и женщина упала в снег, сообщает NGS.RU.

Дочь пострадавшей 73-летней женщины рассказала изданию, что все произошло днем 9 декабря, когда ее мать собиралась выйти из автобуса №43 на остановке «Улица Мира». В салоне было много людей, а водитель проигнорировал многочисленные просьбы пассажиров открыть заднюю дверь.

Пенсионерка с трудом протиснулась к выходу и по дороге потеряла пуговицу от дубленки. Женщина сообщила об этом водителю и попыталась сфотографировать номер транспортного средства, заметив это, мужчина выскочил из автобуса, стал материться и угрожать пассажирке.

«В итоге с силой ее толкнул — ударил где-то в область груди. Маму развернуло, и она упала лицом в снег», — отметила ее дочь.

Пострадавшей помогли люди, стоявшие на остановке, когда они подняли ее с земли, автобуса рядом уже не было. Женщина пожаловалась на водителя в управление пассажирских перевозок мэрии и его работодателю — ООО «Диамант-1».

Диспетчер предприятия в разговоре с журналистами заявил, что сразу после инцидента водителя сняли с линии и отправили в гараж, где обсудил случившееся с руководством и по итогам разговора лишился работы.

Ранее петербурженка попала под колеса автобуса по вине пьяного мужчины.

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