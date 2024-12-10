Соседи украли у москвича часть балкона, пока он был в отпуске

Житель Москвы после возвращения из отпуска обнаружил, что лишился части своего балкона по вине соседей, которые делали перепланировку. Об этом сообщает Mos.ru.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на западе столицы. Две квартиры в здании были соединены одним балконом, местный житель заметил, что сосед давно не появляется дома и затеял перепланировку.

Мужчина снес старую перегородку между балконами и сместил ее почти на метр, увеличив свой балкон. Вернувшийся из отпуска москвич обратился с заявлением в Мосжилинспекцию. Соседа обязали вернуть территорию законному владельцу и выписали штраф.

До этого сообщалось, что в Красноярске будут судить пенсионерку, которая пыталась сжечь машину соседа из-за шума от ремонта в его квартире. Ранее судимая местная жительница облила припаркованный автомобиль Honda жидкостью для розжига и подожгла его с помощью зажигалки. Разгорающееся пламя заметил очевидец произошедшего и успел потушить его водой из бутылки.

Ранее мужчина по ошибке 18 лет оплачивал счет соседа за электричество.