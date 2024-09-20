Мужчина по ошибке 18 лет оплачивал счет соседа за электричество

Житель США 18 лет оплачивал счета своего соседа за электроэнергию и не знал об этом, пишет UPI. Оказалось, что в этом были виноваты электрики.

Кен Уилсон из Калифорнии рассказал, что однажды заметил, что его коммунальные счета резко увеличились.

«Я пытался понять, что происходит. Я думал, может быть, есть утечка или кто-то ворует мое электричество, или счетчик сломан,», — рассказал Кен.

Уилсон обратился в энергетическую компанию, которая отправила своего сотрудника проверить счетчик клиента. Специалист осмотрел устройство и обнаружил ошибку. Оказалось, что из-за неправильной настройки проводов Кен с 2006 года оплачивал счет за электроэнергию своего соседа.

«Мы признаем, что в данном случае произошла ошибка, и мы исправим ситуацию и возместим клиенту ущерб», — заявили в компании.

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