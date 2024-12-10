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Психолог раскрыла, сколько по времени детям безопасно находиться в сети

Психолог Максименко: детям до 6—7 лет нельзя находиться в сети более 15 минут

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Pixabay

Родителям важно контролировать потребляемый ребенком контент и тщательно следить за количеством времени, которое он проводит в интернете. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко. Она пояснила, что мозг является носителем ограниченного количества информации, поэтому в него не следует вкладывать бесполезный контент.

«Я против того, чтобы дети до 6–7 лет потребляли больше, чем 10–15 минут в день цифрового контента. Это однозначное табу, потому что больше ребенку не нужно», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что ребенку, который начинает в 4–5 лет бесконтрольно «лазить» по сети, ему не хватает ресурсов усваивать действительно полезную информацию в настоящем и в дальнейшем.

До этого психологи рассказали, как понять, что ребенка травят в интернете, и как его защитить. Они советуют обсудить с детьми принципы безопасности и приватности в интернете, а также объяснить, почему нельзя делиться личной информацией, и показать, как настроить конфиденциальность в соцсетях.

Ранее в Австралии запретили детям пользоваться соцсетями.

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