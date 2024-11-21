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Детям запретили пользоваться соцсетями в Австралии

В Австралии приняли закон, ограничивающий доступ к соцсетям лицам до 16 лет

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Depositphotos

В Австралии запретили доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

Австралийские власти приняли соответствующий закон, который Альбанезе назвал «передовым для всего мира».

Закон вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете. По словам премьера, он должен обеспечить более надежную защиту молодых австралийцев «на критических этапах их развития».

Под действие новых правил попадут Snapchat, TikTok, Х и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом детям разрешат пользоваться Google Classroom, YouTube, мессенджерами и онлайн-играми.

Власти страны потребуют от технологических компаний и владельцев социальных сетей принять меры для того, чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать аккаунты и страницы.

За нарушение закона предусмотрено строгое наказание — цифровым платформам будет грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов (более $32 млн).

В октябре ввести возрастное ограничение для пользователей социальных сетей планировало правительство Норвегии. Там обсуждают запрет доступа к соцсетям детям младше 15 лет.

Ранее в Госдуме оценили идею запрета соцсетей для детей.

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