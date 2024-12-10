Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военного из Челябинской области посадили за неоднократное уклонение от службы

Под Челябинском военный трижды уходил в самоволку и лишился свободы на 6 лет

close
Anelo/Shutterstock

В Челябинской области вынесли приговор военнослужащему, который неоднократно покидал место службы. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам уголовного дела, военный, находящийся на контрактной службе, с декабря прошлого года по сентябрь нынешнего трижды самовольно оставлял свою воинскую часть. Мужчину, так сильно желавшего отдохнуть от службы, каждый раз находили по месту жительства его супруги в Златоусте.

В итоге в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело. Суд признал рядового виновным в совершении трех преступлений и лишил его свободы на шесть лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Ранее сбежавший из части участник СВО упал со второго этажа, пытаясь скрыться от военной полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами