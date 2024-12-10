Военного из Челябинской области посадили за неоднократное уклонение от службы

В Челябинской области вынесли приговор военнослужащему, который неоднократно покидал место службы. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам уголовного дела, военный, находящийся на контрактной службе, с декабря прошлого года по сентябрь нынешнего трижды самовольно оставлял свою воинскую часть. Мужчину, так сильно желавшего отдохнуть от службы, каждый раз находили по месту жительства его супруги в Златоусте.

В итоге в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело. Суд признал рядового виновным в совершении трех преступлений и лишил его свободы на шесть лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

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