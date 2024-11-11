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Сбежавший из части участник СВО упал со второго этажа, пытаясь скрыться от военной полиции

Участник СВО выпал из окна в Петербурге, спасаясь от военной полиции

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Shutterstock

Под окнами дома в Петербурге нашли пытавшегося сбежать от военной полиции участника спецоперации. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 34-летний мужчина подписал контракт с ВС РФ, был ранен на СВО, прошел лечение, но так и не вернулся в свою воинскую часть в Воронеже. 11 ноября военная полиция нашла его в одном из домов на Загребском бульваре.

Контрактник любой ценой решил избежать общения с правоохранителями, выпал со второго этажа и получил множественные травмы, включая переломы ребер, ключицы, а также повреждения головы, груди и живота. Мужчину доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Ранее военный сбежал на костылях из ростовской больницы за день до выписки.

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