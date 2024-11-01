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У петербурженки остановилось сердце после липосакции

В Петербурге у женщины остановилось сердце после липосакции

Петербурженке понадобилась помощь медиков после операции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в учреждении на улице Матроса Железняка. По предварительной информации, женщина обратилась к врачам, чтобы они провели липосакцию. После вмешательства у пациентки внезапно остановилось сердце.

«Медики пытались спасти женщину, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными», – сообщается в публикации.

Известно, что пострадавшая длительное время раздумывала об операции. Клинику она выбрала, опираясь на отзывы в интернете.

Как рассказал супруг пациентки, перед операцией она сдавала все необходимые анализы, каких-либо отклонений медики не заметили. Помимо этого, россиянка не жаловалась на проблемы с сердцем и не посещала кардиолога.

На ситуацию обратили внимание в следственном комитете региона. На данный момент проводится доследственная проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее хирург Дмитрий Пахилин заявил, что в России начался бум на пластические операции из-за эпидемии ожирения.

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