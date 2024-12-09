Пьяный дебошир с торчащим из кармана пистолетом угрожал продавцу магазина в Петербурге

В Петербурге задержали вооруженного дебошира, который угрожал продавцу магазина. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По информации управления, инцидент произошел 8 декабря на улице Восстания. Прохожий сообщил находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам, что в магазине неподалеку находится агрессивный мужчина с торчащим из кармана пистолетом.

Патрульные направились на место и задержали агрессора. Перед этим пьяный дебошир угрожал продавцу-кассиру достать имеющийся у него пистолет, однако, получив отпор, попытался скрыться.

Задержанным оказался 21-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. У него изъяли пневматический пистолет «Stalker S92PL». Агрессора доставили в отдел полиции для выяснения деталей и обстоятельств инцидента.

Ранее в Калуге посетитель устроил стрельбу в кафе после просьбы владельца не шуметь.