Жительнице Урала, получившей пластилин вместо iPhone, выдали новый телефон

Жительница Екатеринбурга, обнаружившая после покупки пластилин вместо iPhone в коробке, получила новый телефон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети магазинов «Эльдорадо», отметив, что в этот раз упаковку вскрывали при директоре.

«Данная ситуация полностью урегулирована. Клиенту из Екатеринбурга выдан новый аналогичный смартфон Apple iPhone 15, распаковка которого была произведена в магазине в присутствии директора, а также начислены дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации», — заявили там.

В пресс-службе подчеркнули, что выясняют у зарубежного поставщика, как в коробке из-под телефона оказался пластилин.

«Все iPhone, продаваемые в сети «Эльдорадо», поступают от поставщиков из-за рубежа в запечатанном виде с пломбой, подтверждающей оригинальность товара и содержащей уникальный идентификационный номер IMEI. Компания находится в плотном контакте с поставщиками товара для уточнения всех обстоятельств возникновения данной ситуации», — добавили там.

10 декабря жительница Екатеринбурга сообщила, что после покупки iPhone 15 обнаружила в коробке вместо телефона пластилин, завернутый в пищевую пленку. При этом на коробке все пломбы были сохранены, поэтому целостность упаковки сомнений не вызывала.

После этого покупательница обратилась в магазин, где консультант якобы заверил ее, что подобное происходит не впервые. Другой работник посоветовал женщине написать обращение, которое будет рассматриваться 10 дней.

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