В Петербурге четыре ребенка потеряли сознание на школьной линейке

В Петербурге четыре человека попали в больницу, потеряв сознание в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в учебном заведении Приморского района. По данным источника, четыре ребенка в возрасте от 11 до 14 лет во время линейки упали в обморок.

На ухудшение самочувствия также пожаловались еще около 15 человек, у которых наблюдалось головокружение, слабость, тошнота и панические атаки. Все пострадавшие указывали на сильный запах хлорки в помещении, где проводилась линейка. Предположительно, все дети из кадетских классов.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты взяли пробы воздуха на вредные вещества, но, предварительно, результаты не превышают допустимые показатели.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего. В прокуратуре контролируют ход проверки.

Ранее в Петербурге трое суворовцев убрали туалет в казарме и попали в больницу.