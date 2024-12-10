Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге четыре ребенка потеряли сознание на школьной линейке

Mash: в Петербурге четыре школьника упали в обморок во время линейки

close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге четыре человека попали в больницу, потеряв сознание в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в учебном заведении Приморского района. По данным источника, четыре ребенка в возрасте от 11 до 14 лет во время линейки упали в обморок.

На ухудшение самочувствия также пожаловались еще около 15 человек, у которых наблюдалось головокружение, слабость, тошнота и панические атаки. Все пострадавшие указывали на сильный запах хлорки в помещении, где проводилась линейка. Предположительно, все дети из кадетских классов.

Ситуацией заинтересовались в Роспотребнадзоре. Специалисты взяли пробы воздуха на вредные вещества, но, предварительно, результаты не превышают допустимые показатели.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего. В прокуратуре контролируют ход проверки.

Ранее в Петербурге трое суворовцев убрали туалет в казарме и попали в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами