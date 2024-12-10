Центр исследований климата рассказал, какие города окажутся под водой к 2050 году

Амстердам, Бангкок, Роттердам и другие города мира могут оказаться под водой к 2050 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр исследований климата Climate Central.

По подсчетам центра, в 2050 году уйти под воду из-за подъема уровня морей может значительная часть Нидерландов, включая столицу страны Амстердам. В Бельгии могут быть частично затоплены города Антверпен и Брюгге, во Франции – Дюнкерк и Кале.

На азиатском континенте могут оказаться затоплены столица Таиланда Бангкок, Шанхай и Янгон.

Согласно карте Climate Central, вода может накрыть обширную часть восточного и южного побережья США, включая десятки населенных пунктов от штата Мэн до Флориды на юг, и от Флориды до Техаса.

Под угрозой полного исчезновения может оказаться национальный парк Эверглейдс во Флориде (его территория составляет 6,105 кв. км), который включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

В начале декабря Daily Mail писала, что в течение трех лет на Земле может наступить «зловещая эпоха», если в Арктике не останется льда из-за глобального потепления.

Ранее сообщалось, что роботы будут разрабатывать затопленные рудники в России.