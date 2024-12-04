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Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи» из-за таяния ледников

Daily Mail: в течение трех лет в Арктике может не остаться льда

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Paul Nicklen/National Geographic Stock/WWF-Canada

В течение трех лет на Земле может наступить «зловещая эпоха», если в Арктике не останется льда. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.

Специалисты определили вероятность полного таяния льдов в Арктике в течение ближайших трех лет. Однако вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, лед полностью растает в течение 9-20 лет.

Кроме того, исчезновение ледников связано с глобальным потеплением. 2024 год может стать самым жарким в Арктике за всю историю наблюдений.

Незадолго до этого международная группа ученых из США и Швеции вычислила, когда морские льды в Арктике могут полностью растаять в летний период. Кроме того, отмечается, что по мере изменения климата морской лед в Арктике исчезает с высокой скоростью — более чем на 12% каждое десятилетие.

Согласно исследованию, сокращение парниковых выбросов может отодвинуть сроки освобождения Арктики ото льда.

Ранее ученые нашли новый важный фактор быстрого нагрева Арктики.

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