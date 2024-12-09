Ученые раскрыли секрет резкого ускорения изменений климата

Немецкие ученые из Института имени Альфреда Вегенера нашли вероятное объяснение быстрого подъема средних мировых температур в последние годы. Процесс связан с падением отражающей способности планеты, известной как альбедо. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

В 2023 году специалисты зафиксировали подъем глобальных температур почти на 1,5°C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Климатологи учли антропогенные и природные факторы, включая извержения вулканов и явление Эль-Ниньо. Однако выяснилось, что около 0,2°C от общего потепления не имеют ясных причин.

Стремясь восполнить пробел, команда по моделированию климата подробнее изучили спутниковые данные NASA, а также собственные наблюдения, объединив известные показатели со сложной моделью прогнозирования погоды.

Ученые обратили внимание на рекордно низкий показатель планетарного альбедо в 2023 году. Планетарное альбедо описывает процент поступающего солнечного излучения, которое отражается обратно в космос после всех взаимодействий с атмосферой и поверхностью Земли.

Альбедо поверхности Земли снижается с 1970-х годов — отчасти из-за сокращения арктического снега и морского льда, что также означает меньшее количество белых областей, отражающих солнечный свет. С 2016 года это усугубляется сокращением морского льда в Антарктике.

Дальнейшее моделирование показало, что без снижения альбедо Земля оказалась прохладнее примерно на 0,23°C.

Исследователи считают, что падение альбедо происходит из-за уменьшения количества низких облаков. Это может быть вызвано сокращением выбросов сжигаемого топлива, поскольку эти выбросы помогают формировать облачный покров на малых высотах.

Ранее ученые узнали, приведет ли падение большого астероида к климатической катастрофе.