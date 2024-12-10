«Не ожидала такой реакции»: владелец кафе в Уфе — о нападении клиентки на кассира

Жительница Уфы набросилась на кассира в кафе Aibat Hallyar из-за того, что не смогла найти банковскую карту для оплаты. Основатель заведения Марат Насхутдинов рассказал «Газете.Ru», что женщина даже не успела ничего заказать, прежде чем напасть на сотрудницу.

«Девушка пришла очень пьяная. И она, когда хотела рассчитаться за заказ, не могла найти свою карточку, чтобы приложить к терминалу. И потом что-то она отмахнулась, то есть она не смогла найти свою карточку и ушла в туалет. Что делала в туалете, не совсем понятно, но вышла из туалета и сразу набросилась уже на кассира с кулаками, со стульями. У меня кассирша сама не меньше в шоке, чем мы все, потому что она тоже не ожидала такой реакции. Женщина даже ничего не ела и не пробовала. Она просто пришла, не смогла найти карту и ушла в туалет. Из туалета вернулась и набросилась на кассира», — сказал он.

Насхутдинов отметил, что сутки ждал возвращения женщины в кафе для мирного решения вопроса. По его словам, у кассира диагностированы серьезные ушибы.

«Инцидент произошел с воскресенья на понедельник ночью. Вчера я не стал никуда это выкладывать, потому что думал, может, женщина протрезвеет, станет стыдно, придет, и мы как-то уладим с ней этот вопрос. Но женщина не пришла, поэтому я решил немного это осветить. Пострадала мебель, пострадал телевизор, есть ушибы у девочки. Она мне еще не скинула, там серьезно. Ушибы есть, на нее холодильник попал, чуть-чуть стул попал. Инвентарь пострадал также, цветы пострадали, украшения новогодние», — добавил он.

Владелец заведения подчеркнул, что сотрудницы сами вызвали полицию и написали заявление, а приехавшая на место происшествия группа быстрого реагирования (ГБР) не смогла поймать напавшую.

«Этой же ночью девочки вызвали полицию, написали заявление. ГБР чуть-чуть не успела, они приехали, но в тот момент, когда девушка уже выходила. ГБР погналась за ней с заметным опозданием, плюс там [сотрудники] ГБР упали, поскользнулись. Короче, девушка с ребенком убежала во двор», — уточнил он.

10 декабря Telegram-канал «Честно говоря. Новости Уфы и Башкирии» опубликовал видео нападения жительницы Уфы на сотрудницу заведения Aibat Hallyar. Все это время рядом с женщиной находился ее сын-подросток.

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