«Это как теракт»: боец СВО пытался сжечь семейное кафе с посетителями в Ревде

В Ревде Свердловской области боец СВО пытался поджечь семейное кафе с посетителями, среди которых были дети. Как рассказала «Газете.Ru» Эля, администратор заведения «Толстая креветка», мужчина заказал бутылку водки, рыбную и фруктовую нарезки и ел их одновременно. Затем, по ее словам, военный начал возмущаться из-за привкуса рыбы от яблок.

«Мужчина пришел, мы сразу увидели, что он с СВО. Он очень громко разговаривал по видеосвязи и говорил, что пришел в отпуск, и был в военной форме. Заказал себе рыбную нарезку, фруктовую нарезку и бутылку водки. Он ел рыбную нарезку, тут же закусывал яблоком или грушей, и очень громко кричал, что ему не нравится, что яблоко со вкусом рыбы. Ну, он рыбную съедает и тут же яблоком закусывает, конечно же, у него чувствуется все это дело. Хотя повара у нас режут фрукты и рыбу на разных досках и разными ножами. Я ему начала объяснять, что такого не может быть. Но он начал очень агрессивно разговаривать, матом», — рассказала администратор.

Эля подчеркнула, что после беседы с ней и охранником военный расплатился и ушел, однако затем попытался вернуться в кафе и угрожал вызвать полицию за отказ его впустить.

«Я поняла, что нет смысла общаться с человеком. Я сказала охраннику, что человек очень агрессивно себя ведет. Охранник очень вежливо подошел, объяснил, что так разговаривать в семейном кафе нельзя, нужно себя вести поприличнее, у нас же дети в кафе, а он матом разговаривает. Потом в итоге он расплатился, вышел и минут через 20 снова зашел, говорит: «Я сейчас тут напьюсь, впустите меня». Мы его уже не пускали, потому что человек агрессивный, тем более уже пьяный. Мы вообще таких людей, которые агрессируют и пьяные, не впускаем, потому что у нас семейное кафе — люди приходят с детьми, спокойно сидят, отдыхают. Он толкался, толкался, говорил, что вызовет полицию, потому что мы его не впускаем в кафе. Мы ответили: «Пожалуйста, вызывайте», — добавила она.

По словам женщины, вскоре военный вернулся с канистрой бензина и начал обливать им фасад здания. Мужчину задержала полиция, однако его дальнейшая судьба сотруднице неизвестна.

«Он ходил на улице возле центрального входа, потом смотрим — ушел. И через какое-то время охранники мне кричат, что он идет с канистрой бензина. Нажали на тревожную кнопку, приехала полиция и Росгвардия, его задержали, увезли. Все показания полиции мы дали. Посетители были, у нас детская комната, дети тоже были в кафе. Это как теракт получается ведь», — пояснила она.

Накануне ревдинское кафе «Толстая креветка» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» опубликовало видео, на котором мужчина в военной форме обливает заведение бензином. Как уточнили представители кафе в посте, инцидент произошел днем 25 июля. По их данным, мужчина на протяжении полутора часов «находился в кафе, предъявлял претензии и вел себя очень агрессивно, мешал другим гостям заведения», а после — попытался его поджечь.

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