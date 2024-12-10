Родителям рассказали, как действовать, если ребенок сильно волнуется

Если ребенок сильно волнуется, ему стоит предложить игрушку-антистресс, чтобы он мог переключить внимание, собраться с мыслями и уменьшить напряжение. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Татьяна Петрухина.

«Красочные игрушки стабилизируют эмоциональный фон, а, следовательно, улучшают, например, качество сна. Благодаря им происходит перезагрузка на эмоциональном и интеллектуальном уровне», — отметила Петрухина.

Кроме того, по ее словам, антистресс-игрушки полезны для развития мелкой моторики.

При выборе игрушки врач рекомендует учитывать возрастные рекомендации, а также ознакомиться с маркировкой безопасности, чтобы избежать потенциальных рисков.

Конфликтолог, директор Московского института развития непрерывного образования (МИРНО) Наталия Сченснович до этого объяснила, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками.

Специалист посоветовала составить детям график, чтобы равномерно распределять нагрузки в течение дня, нормализовать их питание и регулярно организовывать прогулки. Кроме того, стоит ограничивать пользование гаджетов и не забывать про спорт.

Ранее в Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах.