Соцсети осудили блогершу, увеличивающую губы перцем чили

В соцсетях осудили блогершу из Индии, рассказавшую, что она увеличивает губы с помощью перца чили, пишет NDTV.

Женщина опубликовала видео в соцсетях и рассказала, как увеличивает губы в домашних условиях. По ее словам, она разрезает зеленый перец чили и натирает нужные места его острой внутренней частью, завершая процесс нанесением слоя помады.

Публикация вызвала бурные обсуждения о безопасности использования острого перца для косметических целей. Многие комментаторы написали, что это «самая глупая вещь», которую они видели в интернете, и предостерегли от последствий, связанных с гиперпигментацией при воздействии солнечных лучей.

Ранее в соцсетях осудили посетительницу супермаркета из Малайзии, заменившую в упаковке дорогие куриные яйца на более дешевые.