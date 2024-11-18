Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покупательница в супермаркете заменила в упаковке дорогие куриные яйца на более дешевые

WOB: малайзийка в магазине заменила дорогие яйца из упаковки на более дешевые

close
Yi Ting/TikTok

В Малайзии посетительница супермаркета заменила в упаковке дорогие куриные яйца на более дешевые и спровоцировала обсуждение в соцсетях, пишет World of Buzz.

Покупательница из Малайзии пришла в супермаркет и поменяла куриные яйца, положив более дорогие экземпляры в дешевую коробку. Ее поступок попал на камеры других посетителей магазина, опубликовавших кадры в соцсетях.

Комментаторы, посмотрев на действия женщины, осудили ее за такое поведение. Люди считают, что это совсем ее не красит, и от этого пострадают сотрудники супермаркета.

«Заведи домашних кур, если так хочется сэкономить», — обращаются к ней зрители.

Другие участники обсуждения рассказали, что подобный способ подмены становится все более популярным.

«Когда я работал в магазине, мы сталкивались с подобными случаями так часто, что нам пришлось установить охрану в отделе яиц», — рассказал мужчина.

Ранее соцсети удивили куриные яйца из Японии с белым желтком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами