Покупательница в супермаркете заменила в упаковке дорогие куриные яйца на более дешевые

В Малайзии посетительница супермаркета заменила в упаковке дорогие куриные яйца на более дешевые и спровоцировала обсуждение в соцсетях, пишет World of Buzz.

Покупательница из Малайзии пришла в супермаркет и поменяла куриные яйца, положив более дорогие экземпляры в дешевую коробку. Ее поступок попал на камеры других посетителей магазина, опубликовавших кадры в соцсетях.

Комментаторы, посмотрев на действия женщины, осудили ее за такое поведение. Люди считают, что это совсем ее не красит, и от этого пострадают сотрудники супермаркета.

«Заведи домашних кур, если так хочется сэкономить», — обращаются к ней зрители.

Другие участники обсуждения рассказали, что подобный способ подмены становится все более популярным.

«Когда я работал в магазине, мы сталкивались с подобными случаями так часто, что нам пришлось установить охрану в отделе яиц», — рассказал мужчина.

Ранее соцсети удивили куриные яйца из Японии с белым желтком.