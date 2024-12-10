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Суд вынес приговор экс-главе лишенного лицензии банка БКФ по делу о взятках

ТАСС: суд приговорил экс-главу банка БКФ Миримскую к 19 годам колонии за взятки

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«Русский продукт»

Измайловский суд Москвы вынес приговор экс-главе лишенного лицензии банка БКФ, а также основательнице компании «Русский продукт» Ольге Миримской по делу о даче взятки. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Суд признал ее виновной по делу об особо крупной взятке.

Прокурор запросил 20 лет колонии для Миримской и штрафу в 500 млн рублей, однако в итоге подсудимую приговорили лишению свободы на 19 лет в колонии общего режима. Также Миримскую оштрафовали на 400 млн рублей.

Миримскую обвиняли в даче взятки в 2017 году двумя автомобилями бывшему следователю Следственного Комитета России Юрию Носову, который был вторым подсудимым. Он занимался делом, в котором она была потерпевшей в связи с похищением ее дочери. Женщине также вменяют три эпизода покушения на дачу взятки на общую сумму на $1,8 млн судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда.

В 2015 году Миримская заняла 22-ю строчку в рейтинге «Самые богатые женщины России», составленном журналом Forbes. Тогда ее состояние оценивалось в $100 млн.

Ранее бывший российский министр признался в получении крупной взятки.

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