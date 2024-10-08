Бывший российский министр признался в получении крупной взятки

Бывший глава министерства транспорта Свердловской области Василий Старков сознался в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, Старков за вознаграждение обеспечивал подрядчика госконтрактами на ремонт дорог Свердловской области.

Следствие считает, что бывший министр получил взятку в сентябре 2023 года. После он поручил начальнику свердловского управления автомобильных дорог подписать договоры с фирмой-подрядчиком. Бывший глава управления также признался в получении взяток на сумму 12,1 млн рублей.

«[Старков] обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере). <...> Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме», — говорится в сообщении.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали в кафе 34-летнего Максима Шарипова — заместителя председателя городского комитета по инвестициям, его подозревают в получении взятки, размер которой превышает 20 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован зампред комитета по инвестициям.