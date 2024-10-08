Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший российский министр признался в получении крупной взятки

Прокуратура: экс-глава свердловского Минтранса признался в получении взятки

close
Владислав Белогруд/РИА Новости

Бывший глава министерства транспорта Свердловской области Василий Старков сознался в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, Старков за вознаграждение обеспечивал подрядчика госконтрактами на ремонт дорог Свердловской области.

Следствие считает, что бывший министр получил взятку в сентябре 2023 года. После он поручил начальнику свердловского управления автомобильных дорог подписать договоры с фирмой-подрядчиком. Бывший глава управления также признался в получении взяток на сумму 12,1 млн рублей.

«[Старков] обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере). <...> Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях признали в полном объеме», — говорится в сообщении.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали в кафе 34-летнего Максима Шарипова — заместителя председателя городского комитета по инвестициям, его подозревают в получении взятки, размер которой превышает 20 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован зампред комитета по инвестициям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами