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Родителям объяснили, как защитить ребенка от ротавирусной инфекции

Врач Морозова: вакцинация защитит ребенка от ротавирусной инфекции

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Freepik.com

Ротавирусная инфекция является одним из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей до двух лет. Об этом в беседе с РИАМО предупредила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Заразиться, по ее словам, очень легко: через воду, еду, грязные руки, а также воздушно-капельным путем.

Чтобы минимизировать риски, врач посоветовала соблюдать элементарные правила гигиены: кипятить воду, мыть фрукты и овощи, использовать отдельные предметы обихода для больного.

При этом специалист подчеркнула, что самым действенным способом защиты по-прежнему является вакцинация. Она не исключает вероятность заражения, но защищает от тяжелых форм заболевания.

Врач-эксперт лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Сережина до этого говорила, что, несмотря на кажущуюся простоту, регулярное мытье рук играет важную роль в профилактике опасных инфекционных заболеваний. Пренебрежение этим правилом гигиены чревато серьезными и порой опасными для жизни последствиями.

Ранее врач рассказала, почему опасно есть огурцы с кожурой.

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