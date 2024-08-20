Врач рассказала, почему опасно есть огурцы с кожурой

Огурцы, как и другие овощи и фрукты, необходимо тщательно промывать или очищать от кожуры, потому что их выращивают с применением пестицидов, удобрений и подкормок для получения обильного урожая. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина, комментируя исследование китайских ученых о том, что обычное мытье овощей и фруктов может не полностью удалить с них остатки пестицидов.

«Нужно стараться приобретать огурцы в проверенных местах. Но в любом случае нужно понимать, что пестициды там все равно на шкурке есть. Поэтому нужно огурцы либо очень хорошо промывать, либо даже замачивать с содой на небольшое время. Если даем их детям, людям с ослабленным здоровьем, то, конечно, лучше шкурку почистить и концы огурца тоже срезать», — сказала эксперт.

Однако она уточнила, что на овощах не так много пестицидов, поэтому их остатки при плохом мытье не окажут сильного воздействия на организм. При этом многое будет зависеть от индивидуальных особенностей человека. Кроме того, польза от огурцов может компенсировать возможный вред от пестицидов. Они способствуют выводу излишек жиры и сахара, снижают риск развития рака, переломов, могут улучшить свертываемость крови при повреждениях, заключила Соломатина.

Исследование, опубликованное в журнале Nano Letters, до этого показало, что пестициды могут проникать через кожуру яблок и огурцов в их мякоть, поэтому их лучше не только мыть, но и чистить.

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