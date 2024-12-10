Россиян предупредили о новой схеме мошенников с картой «Тройка»

Мошенники начали создавать сайты, которые маскируются под Единый транспортный портал Москвы, чтобы воровать деньги у россиян. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

На фальшивом сайте россиянам предлагают пополнить транспортную карту «Тройка». Для этого в специальную форму нужно ввести данные банковской карты, в том числе трехзначный код — так данные попадают к мошенникам. Для завершения операции у пользователей просят ввести код подтверждения из СМС. В ведомстве отметили, что для того, чтобы вести жертву в заблуждение, на мошеннической странице они размещают логотип банка.

В МВД напомнили, что есть только один подлинный сайт, на котором можно пополнить транспортную карту. Пассажиров призвали быть внимательными и не передавать свои данные сомнительным ресурсам и лицам.

До этого в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с записью голоса начальства. При этом необходимую для мошенничества информацию можно найти в интернете в свободном доступе. Злоумышленники анализируют профиль человека и выявляют личную информацию и прогнозируют потенциальное поведение.

Ранее россиян предупредили о трех схемах предновогоднего мошенничества.