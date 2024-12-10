Россиян предупредили о трех схемах предновогоднего мошенничества

Мошенники активизируются перед новогодними праздниками в период массовых распродаж. Аферисты будут использовать три распространенные схемы обмана, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

«Мошенники активизируются в преддверии новогодних праздников и связанных с ними распродаж и маркетинговых акций. В рамках первой схемы стоит ожидать создания поддельных страниц сайтов магазинов, рассылок от имени крупных сетей магазинов, онлайн-платформ. В период праздников и каникул активизируется и вторая схема — «сезонное» мошенничество с фейковыми ресурсами для покупки билетов, бронирования отелей и другими сервисами. Преступники часто заманивают потенциальных жертв низкими ценами или эксклюзивными предложениями. Если стоимость товара или услуги существенно отличается от рыночной, это повод насторожиться», — предупредил эксперт.

По его словам, третья схема, к которой могут прибегнуть мошенники, — это использование новостной повестки и рассылка фейковых сообщений с заявками на получение льгот, социальных выплат. По словам Егорова, для получения прибыли аферисты непрерывно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые способы обмана или перезапускают старые схемы в новом формате — к примеру, предлагают фейковые подарочные сертификаты через ботов в мессенджере.

Эксперт призвал критически относиться к сомнительным ссылкам, которые вам неожиданно присылают как неизвестные, так и знакомые пользователи — их аккаунты могут быть взломаны. Он рекомендовал проверять доменные имена подозрительных сайтов, найденных в поисковых системах или полученных через сообщения, — сделать это можно при помощи сервисов Whois.

Егоров также рассказал, что мошенники часто регистрируют домены, похожие на известные бренды и организации, незадолго до начала активной фазы схемы, поэтому недавняя дата регистрации, например, ресурса крупной сети магазинов или отелей, может указать на мошенничество. Во время покупок в интернете Егоров посоветовал внимательно проверять реквизиты для денежных переводов и оплаты. Эксперт призвал никогда никому не сообщать коды из SMS и пуш-уведомлений, данные банковских карт (ПИН-коды и CVV-коды) и любую другую личную информацию.

По данным F.A.С.С.T., с марта 2024 года преступники создали 894 фишинговых домена для угона учетных записей россиян в Telegram и последующей кражи их персональных данных и денег.

Ранее в МВД предупредили о новом виде кибермошенничества через доставку цветов.