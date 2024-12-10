Россиянин два года насиловал маленьких дочерей сожительницы

В Карелии мужчину признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей, не достигших 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 годы 36-летний житель города Кондопоги систематически совершал противоправные действия в отношении маленьких дочерей сожительницы. Мужчина запирался с девочками в салоне автомобиля, а также отвозил их в безлюдные места города.

В силу своего возраста дети не могли рассказать матери о случившемся и сделали это, когда подросли.

Вину во вменяемых преступлениях мужчина не признал. Тем не менее суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее жителя Татарстана, изнасиловавшего дочь родственников в заброшенном доме, отправили в колонию на 15 лет.