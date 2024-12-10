Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин два года насиловал маленьких дочерей сожительницы

В Карелии мужчина получил 17 лет колонии за изнасилование малолетних падчериц

close
Shutterstock

В Карелии мужчину признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей, не достигших 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2023 годы 36-летний житель города Кондопоги систематически совершал противоправные действия в отношении маленьких дочерей сожительницы. Мужчина запирался с девочками в салоне автомобиля, а также отвозил их в безлюдные места города.

В силу своего возраста дети не могли рассказать матери о случившемся и сделали это, когда подросли.

Вину во вменяемых преступлениях мужчина не признал. Тем не менее суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее жителя Татарстана, изнасиловавшего дочь родственников в заброшенном доме, отправили в колонию на 15 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами