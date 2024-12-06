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Россиянину, изнасиловавшему дочь родственников в заброшенном доме, вынесли приговор

Житель Татарстана, изнасиловавший дочь родственников, получил 15,5 года колонии

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В республике Татарстан местному жителю, совершившему преступление против половой неприкосновенности ребенка, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, 9 апреля 2024 года злоумышленник пришел в гости к дальним родственникам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Через какое-то время мужчина обманом уговорил малолетнюю дочь родственников пойти с ним. Далее он отвел девочку в заброшенный дом, где надругался над ней.

Обеспокоенные долгим отсутствием дочери дома, ее родители отправились на поиски. Когда они нашли девочку, та рассказала о совершенных в отношении нее противоправных действиях.

Суд признал жителя республики виновным и приговорил его к 15,5 года в колонии особого режима.

До этого в Удмуртии мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь соседки и отправился в колонию на 13 лет.

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