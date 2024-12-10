Австралийская полиция изъяла кокаин на $500 млн после поломки судна с грузом

Полиция Австралии изъяла партию кокаина стоимостью почти $500 млн после того, как судно, на котором ее перевозили, сломалось, пишет Independent.

По данным СМИ, груз, вероятно, был отправлен из одной из южноамериканских стран. В процессе транспортировки судно столкнулось с механической неисправностью и село на мель примерно в 18 километрах от берега, привлекая внимание властей.

Австралийская федеральная полиция (AFP) вместе с полицией Квинсленда и пограничной службой организовала слежку за судном, а потом обыскала его. Внутри было найдено 51 мешок, в каждом из которых было по 40 кг кокаина.

Это событие стало крупнейшей в истории Австралии операцией по задержанию наркоторговцев. В результате задержаны одиннадцать мужчин и двое несовершеннолетних, среди которых находятся как члены экипажа, так и предполагаемые сообщники на берегу.

Ранее аргентинец 21 день провел в тюрьме, потому что полиция приняла его тальк за кокаин.