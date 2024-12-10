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Москвичка попала в больницу из-за 10-сантиметрового тромба в голове

В Подмосковье врачи удалили женщине из мозга 10-сантиметровый тромб

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Depositphotos

Врачи Подмосковья спасли женщину из Воскресенска с крупным тромбом. Об этом сообщает минздрав региона.

В больницу 23-летняя россиянка поступила в тяжелом состоянии, специалисты обратили внимание на нарушение сознания, проблемы с речью и подвижностью.

Во время исследования выяснилось, что у женщины инфаркт и отек головного мозга. Новообразование перекрыло отток венозной крови из мозга.

«В столь молодом возрасте он образовался у девушки на фоне приема гормональных препаратов», – сообщается в публикации.

Медики назначили операцию. Во время вмешательства, которое длилось полтора часа, хирурги извлекли тромб длиной десять сантиметров.

После того как женщине оказали помощь, отек уменьшился. На данный момент лечение продолжается.

До этого в Подмосковье специалисты спасли младенца с почерневшей левой кистью. Предположительно, причиной произошедшего мог стать тромб в сосуде. Чтобы сохранить конечность, специалисты стимулировали кровообращение и перевязывали ранозаживляющими средствами.

Ранее врач перечислил главные признаки тромбоза.

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